  1. Главная

Новости

Джонни ты будешь петь или играть в кино?

  • 20 Февраля 2016 в 23:05
далее

Секретные материалы быть или не быть?

  • 19 Февраля 2016 в 22:32
далее

Курт Расселл снова в деле

  • 18 Февраля 2016 в 18:40
далее

Не успела улечься пыль от Звездных Войн, как уже во всю кипит работа над 8й частью

  • 15 Февраля 2016 в 21:02
далее

Пам, Пам Пам Пам, Пам пам Пааммм - тизер 6го сезона "Игры Пристолов"

  • 15 Февраля 2016 в 20:44
далее

Оптимус Прайм будет с нами до 2019 года!

  • 15 Февраля 2016 в 20:23
далее

Поднебесная дает "жару" на 548 млн. долларов

  • 15 Февраля 2016 в 20:02
далее

Отличная новость для Халка

  • 15 Февраля 2016 в 19:15
далее

Рэмбо возвращается!

  • 2 Декабря 2015 в 19:51
далее

Спектр по-прежнему в лидерах

  • 16 Ноября 2015 в 00:07
далее

Элизабет Бэнкс снова в роли режиссера

  • 28 Октября 2015 в 21:46
далее

Трейлер к фильму «Шеф»

  • 13 Августа 2015 в 23:24
далее

Новые трейлеры

Новые фото

Полтора шпиона
Мишель Дарнелл
Грязный дедушка
Белоснежка и Охотник 2
Дивергент, глава 3: За стеной
В поисках Дори
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
Симона Кэссел
6 способов умереть
Крик (сериал)
Бекс Тейлор-Клаус
Карлсон Янг
Рок на Востоке
Андрей Бурковский
Екатерина Шпица
Алла Михеева
Дарина Грибоедова
Ставка на любовь
Села Уорд
Майка Монро
БОКС-ОФИС
9 Сентября - 11 Сентября
1 Чудо на Гудзоне $35,028,301
2 Все тайное становится явным $14,202,323
3 Don't Breathe $8,250,225
4 Отряд самоубийц $5,723,038
5 The Wild Life (2016) $3,342,696
вся таблица
БОКС-ОФИС
4 Декабря - 6 Декабря
1 В сердце моря $1,985,981
2 Хороший динозавр $1,335,169
3 Ужастики $1,291,377
4 Он – дракон $896,677
5 Шпионский мост $818,612
вся таблица

Комментарии